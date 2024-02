Seth nag-propose kay Francine sa Dubai

Talagang pinakilig ng FranSeth love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin ang mga kababayan natin sa Dubai, UAE.

Nasa Dubai nga ang dalawa kasama sina Maris Racal at Piolo Pascual para sa concert ng TFC (The Filipino Channel) na ‘Barrio Fiesta’.

Pero todo ang tilian ng audience nang gawin ni Seth ang kanyang promposal para sa ka-love team.

Habang nagsu-show silang dalawa ay may tinuro si Seth at sinabihan niya si Francine na tumitig doon sa tinuturo niya.

Tumitig naman ang dalaga habang pumunta naman si Seth sa kanyang likod at kinuha na nito ang rose na nasa loob ng kanyang suot.

Nang mailabas na niya ang rose ay saka niya sinabihan si Francine na humarap at doon na nagsimulang mag-promposal ang binata.

“Sa totoo lang, kinakabahan ako,” umpisa ni Seth.

“First time ko itong ginawa. Gusto kitang alukin sa nalalapit na Star Magical Prom bilang ka-date ko,” sey pa ni Seth kay Francine.

Habang naghihintay ng sagot ni Francine ay nakisabay si Seth sa pagsigaw ng “Yes!” ng mga audience.

Hanggang sa magsalita na si Francine, “Parang alam na nila ang sagot ko. It’s a yes,” nakangiting sagot ni Francine.

Siyempre tilian ang mga faney na nanonood at pati ang mga netizen na nakapanood ng promposal video ay hindi rin maiwasang kiligin kaya trending sa X (dating Twitter) ang topic na ‘FRANCINEsaidYES ToSETH InDUBAI’.

Sey nga ng isang X user, “Ang natural pala talaga ng kaba ni Chin dito noh? At the same time parang teary eyed siya. Iba siguro kasi talaga feels eh. Iba kasi talaga ‘pag genuine. Ramdam na ramdam mo eh. FRANCINEsaidYES ToSETH InDUBAI.”

Ang FranSeth nga ang unang love team na nagkaroon ng promposal kasabay ng announcement ng Star Magic na sa March 14 na magaganap ang inaabangang Star Magical Prom 2024 na may fairytale na tema.

Bonggels!