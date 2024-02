Nasaksihan ng mga community shoppers ang kahanga-hangang Dragon Dance sa pagdiriwang ng Chinese New Year 2024 sa SM City Lucena.

Ang exciting at makukulay na costume, rhythmic movements at energy in the air ay talagang nagbigay tuwa sa mga shoppers.

Isang tradisyon at paniniwala na ang pagsasagawa ng dragon dance sa mga kapistahan at pagdiriwang ay nagpapalayas ng masasamang espiritu at nagdadala ng suwerte at biyaya para sa komunidad.