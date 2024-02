Kinilala ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga magsasakang Pilipino na nakalikha ng 20 milyong metriko tonelada ng bigas noong 2023, isang all-time high record ng bansa.

Ayon kay Romauldez ang pagtaas ng produksyon ng bigas ay nakadagdag sa pagtaas ng kabuuang halaga ng agriculture at fisheries sector na naitala sa P1.763 trilyon noong 2023 mula sa P1.757 trilyon noong 2022.

“This exceptional achievement by our hardworking farmers is truly deserving of praise. They are undeniably the cornerstone and solution to our nation’s rice scarcity,” sabi ni Romualdez.

“This historic rice harvest signifies a glimmer of hope in resolving the rice shortage predicament we faced in the past year,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Romualdez nananatili ang pangako ng Kamara na tutulong upang matiyak na mayroong sapat at maaasahang suplay ng pagkain para sa mga Pilipino.

(Billy Begas)