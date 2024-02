Robin Padilla kumasa kay Pops Fernandez

After 22 years ay reunited si Senator Robin Padilla kay Pops Fernandez.

Nagkasama sina Robin, Pops sa pelikulang ‘Videoke King’ noong 2002.

At noong Saturday (February 10) nga ay nag-duet naman sila sa second night ng 40th anniversary concert ni Pops sa The Theatre at Solaire, ang ‘Always Loved’.

Si Robin nga ang surprise guest ni Pops at talaga namang natuwa ang audience sa ‘Kumusta Ka’ duet nila.

Siyempre, may spot number din si Robin. Kinanta nga niya ang ‘Can’t Help Falling In Love’ na ikinatuwa ng audience.

Marami nga sa audience ang bumilib sa friendship nina Pops, Robin.

Sabi ng iba, hanga sila sa pakikisama ng actor-politician at nag-perform nga ito sa concert ni Pops.

“Bibilib ka sa pakikisama ni Robin. Talagang nag-perform pa siya,” sey ni Tricia na isa sa staff ni Pops.

Ang maganda pa kay Robin, hindi siya basta sumalang lang sa concert na iyon. Noong Thursday nga ay nag-rehearse pa ang actor-politician, ha!

Sabi nga ni Pops, “I’m so thankful sa lahat ng mga nag-guest sa concert ko. Marami talaga ang nagulat nang mag-perform si Robin!”

‘Yun na!

(Jun Lalin)