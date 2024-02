Regine Velasquez pinuno Pechanga

Bibilib ka talaga sa Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid!

Kahit hindi agad-agad inilabas ang promotions para sa kanyang ‘Regine’s Rocks 2024 US Concert Tour’ ay puno pa rin ang kick-off show niya sa Pechanga Resort & Casino noong February 9.

Noon pa namin alam ang tungkol sa US concert tour na ito ni Regine, pero nagtaka nga kami dahil hindi kaagad nagkaroon ng announcement.

Noong una, sabi ng taong tinanong namin, may inaayos pa raw kasi.

Pero nang mag-announce na nga, nataranta na ang fans ni Regine sa Tate at agad-agad ding bumili ng tickets.

Kuwento ng kaibigan naming si Vina Verastigue na dumayo pa sa Temecula, California para sa kick-off show ni Regine, nagulat daw siya at sobrang dami nga ng tao sa Pechanga.

“Puno. Walang bakanteng upuan. Ang galing din ni Regine. Nag-enjoy ang lahat,” tsika ni Ate Vina.

Sobrang todo nga raw ang performance ni Regine at mukhang natuwa siya sa magandang reception ng audience sa kanyang pagra-rock.

Anyway, sa ngayon ay pahinga muna ang misis ni Ogie Alcasid.

Napagod din kasi si Regine sa show.

Bale February 8 lang kasi siya dumating ng Los Angeles at less than 24 hours ay nag-show na siya sa Pechanga.

Ang next show nga pala ni Regine ay sa Tuesday (February 13) sa Saban Theatre sa Beverly Hills kaya ilang araw rin siyang pahinga, ha!

May shows din si Regine on February 16 & 18 sa Graton Casino.

Bongga!