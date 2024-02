Pinoy titser ng mga batang may kapansanan, kinilala sa Alaska

KINILALA ng The Governor’s Council on Disabilities and Special Education sa estado ng Alaska ang isang Pilipinong guro dahil sa hindi matatawarang kabayanihan sa pagtuturo sa mga batang may kapansanan.

Siya si Dale Ebcas, 29 anyos at agmula sa Cagayan de Oro City.

Nagtuturo siya bilang guro sa special education sa Kalskag Village, Alaska, sa nakalipas na apat na taon.

Dahil dito, pinagkalooban siya ng prestihiyosong “Individual of the Year Award for Special Education in Inclusive Practices.”

Aktibo rin si Ebcas bilang unified sports coordinator para sa Special Olympics. Siya ang nangangasiwa sa mga mag-aaral na lumalaban sa mga pambansang paligsahan.

Ang kanyang dedikasyon sa inclusive education at adbokasiya para sa mga estudyanteng may mga kapansanan ang naging daan para kilalanin at lubos siyang respetuhin sa loob ng komunidad.

Kinikilala ng Inclusive Practice Award ang mga guro tulad ni Ebcas na walang kapagurang nagsisikap upang matiyak na ang mga mag-aaral na may mga kapansanan ay may pantay na pagkakataon para sa inklusibong edukasyon na isinama sa kurikulum ng paaralan at komunidad.

Sa daan-daang guro na hinirang para sa pagkilala sa buong estado ng Alaska, namumukod-tangi si Ebcas para sa kanyang kontribusyon at pangako sa espesyal na edukasyon.

Ang pagkilala kay Ebcas ay nagsisilbing testamento sa kanyang hilig, dedikasyon at pangako sa paglikha ng mas inklusibo at patas na kapaligirang pang-edukasyon para sa mga batang may kapansanan.

(Vince Pagaduan)