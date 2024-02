Nararamdamanan na ang bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa ibang bansa sa nakalipas na 16 na buwan kaya ang Pilipinas ngayon ang pangunahing investment destination ng mga dayuhang negosyo sa Asya.

Batay sa report ng Department of Trade and Industry sa Malacañang, naiatala ang $72.2 billion na halaga ng pamumuhunan ang nasa iba’t ibang yugto na katumbas ng 148 na mga proyekto sa industriya ng manufacturing, IT-BPM, renewable energy, infrastructure, transport and logistics, agriculture at retail.

Ang manufacturing ang may pinakamalaking ambag sa bilang na 16 na proyekto, sinundan ng IT-BPM na may 10 proyekto at renewable energy, siyam na proyekto.

Pinakamaraming proyekto na “actualized” na ay ang Japan na mayroong katumbas na 21 projects at United States na 13 pro-jects.

Ayon sa DTI, isa sa naging pang-akit ng Pilipinas ay ang itinatag na “Green Lanes” para sa strategic investments ng gobyerno sa pamamagitan ng inilabas na Executive Order No. 18 ng Malacañang na layuning pabilisin, gawing simple at i-automate ang proseso sa aplikasyon ng permit at lisensiya ng mga pamumuhunan sa Pilipinas.

Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual marami pang inaasahang nakalinyang proyekto sa mga susunod na araw na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino.

“Our dedication to turning investment pledges into reality is unwavering. We also leverage each presidential visit as springboard for building up a pipeline of investment opportunities and making the Philippines an investment of choice,” ani Pascual.

(Aileen Taliping)