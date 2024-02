Sa kabila ng pagiging abala bilang lider ng bansa, mayroon pa ring pagkakaton si Pangulong Fedinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa kanilang dalawa ni First Lady Liza Araneta-Marcos.

Sa kanyang lingguhang vlog, kasama ng pangulo ang unang ginang at sinagot ang mga tanong ng netizens patungkol sa kanilang mag-asawa bilang bahagi ng tema ng Valentine’s Day.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahirap magbalanse ng schedule dahil sa dami ng kanyang trabaho pero naglalaan ito ng kahit kaunting panahon para makapag-bonding sila ng unang ginang.

“Mahirap talaga magbalanse dahil work takes up so much of our time, hindi lang naman ako pati si Liza eh marami talagang ginagawa so we try to find five minutes here, twenty minutes there, we eat together maybe basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it,” anang pangulo.

Sinabi naman ng first lady na tuwing Miyerkoles nang gabi ang kanilang “date night” ng presidente at kakain sa labas subalit kapag hindi talaga uubra ay ipinagluluto siya sa bahay.

“We have date night every Wednesday we chose a restaurant to eat in, if he’s busy then he cooks at home but mostly we eat out and we talk about funny things to lessen the stress,” anang unang ginang.

(Aileen Taliping)