P1.25B pondo swak sa mga pasyenteng may kanser

Mayroong inilaan na P1.25 bilyong pondo ang Kongreso ngayong taon para tulungan ang mga pasyenteng may kanser, ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr.

Ang pondo ay nasa ilalim ng Cancer Assistance Fund (CAF) na mas malaki ng 150% kumpara sa P500 milyon na inilaan di-to noong 2023.

Nasa 96 Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa kanser at 184 sa bawat 100,000 pasyente ang nada-diagnose na may kanser, ayon sa datos ng Philippine Society of Medical Oncology.

Kinilala ni Rep. Campos Jr., vice chairperson ng House Committee on Appropriations, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagtaas ng budget para sa mga cancer patient.

“The CAF will directly benefit cancer patients, persons living with cancer, cancer survivors, and high-risk individuals,” sabi ni Campos, mister ni Makati City Mayor Abigail Binay.

Makukuha ang CAF sa mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health.

“The fund will pay for the cost of cancer screening, early detection, diagnosis, treatment, and its care-related components, including the required diagnostics and laboratories for eight priority cancer types,” dagdag pa ni Campos.

Ayon kay Campos, bukod sa P1.25 bilyong CAF ay mayroong P1 bilyon na inilaan ngayong taon para sa National Integrated Cancer Control Program.

Ang kanser sa baga, atay, suso, colon, at prostate ang pangunahing kanser na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino.

(Billy Begas)