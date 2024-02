Negosyante ang dyowa: Ivana itinanggi ‘relasyon’ kay Mayor Albee Benitez

Plano lang sana ni Ivana Alawi na dedmahin ang isyu sa kanila ni Mayor Albee Benitez, na kesyo magkasamang nagbakasyon sa Japan.

May mga larawan ngang naglabasan na hawig na hawig nga ni Ivana ang babae.

At ‘yun na nga, hindi niya nagawang dedmahin ang isyu, dahil pati ang nanay at kapatid daw niya ay nadadamay na. Kung ano-ano raw masasakit na salita ang binabato sa kanyang ina at kapatid na si Mona.

Heto nga ang mensahe ni Ivana:

“There are posts and issues involving my name.

“I tried to stay quiet at dumedma na lang dahil sa paniniwala ko na hindi ako dapat magsalita lalo kapag alam ko na wala akong ginagawang masama.

“But because of the false accusations and hurtful words that are being thrown to my Mom and Mona, kinailangan ko nang linawin ang mga bagay.

“This will be the first and last time na magsasalita ako tungkol dito.

“Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albee Benitez.

“I met him when I had work in Bacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan.

“I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is respectable businessman and not a Politician.

“Sana this helps clear my name and clarify all rumors.

“Maraming salamat!”

Klaro na ba?