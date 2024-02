Mga NCAA dribbler ‘di na uubra sa pro league

BAWAL na ang mga basketbolista simula sa 2024 National Collegiate Athletic Association Season 100 na maglaro sa mga propesyonal na liga gamit ang ‘special guest license’ ng Games and Amusements Board.

Inalis na ng NCAA Management ang opsyon para sa mga manlalaro ng collegiate league upang makapokus sa kanilang mga pamantasan at pag-aaral bukod pa sakanilang kalusugan.

Inesplika ni NCAA Management Committee member Peter Cayco Linggo na tuluyang binaklas na ang SGL dahil sa normalisasyon ng mga sporting event pagkalipas ng COVID-19.

Nilinaw niya pang kahit may umiiral na panuntunan ang NCAA na nagbabawal sa mga estudyanteng atleta na maglaro ng pro league gaya ng PBA, ito ay pansamantalang lang na napagkasunduan sa panahon ng pandemya upang mapanatiling kondisyon ang mga student-athlete.

“This was the existing rule of the NCAA pre-pandemic,” sey ni Cayco. “During the pandemic, we saw the need for the players, student-athletes, to hone up the skills and even elevate them.”

“We sat down with GAB, and we were able to come up with this SGL, the special guest player license. This allows student-athletes to play in professional leagues without losing their amateur status,” hirit pa niya.

Bukod sa PBA, ban na rin sa Maharlika Pilipinas Basketball league at Pilipinas Super League ang mga NCAA cager.

(Lito Oredo)