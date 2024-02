Makakatikim ng sermon ang mga undersecretary na inatasang dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa usapin ng Charter change (Cha-cha) ngayong Lunes.

Dismayado si Senador Francis “Chiz” Escudero na walang secretary ng economic team ang dadalo sa pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amiyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution.

“Kung opinyon lang sasabihin nila eh ‘di babasahin na lang namin ‘yong mga opinion columns sa mga diyaryo,” babala ni Escudero sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Kabilang sa mga guest list ng komite ay sina Usec. Rose Edillon ng National Economic and Development Authority (NEDA), Usec. Bayani Agabin ng Department of Finance at Usec. Fita Aldaba ng Department of Trade and Industry.

Imbitado rin sa hearing ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology, Securities and Exchange Commission, Board of Investment, National Security Council, Philippine Economic Zone Authority habang sa Philippine Competition Commission ay mismong si Chairman Michael Aguinaldo ang dadalo.

Sabi ni Escudero, indikasyon ito na wala pang ideya ang mga Cabinet secretary kung anong probisyon ng Konstitusyon ang ipaparetoke.

Aniya, noong nakaraang linggo ay nakausap niya si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at wala itong sinabi kung anong partikular na probisyon ang ipapabago.

“Ang dating sa akin ng sinabi niya, pabor siya sa Cha-cha pero ang papaboran lang niya ay economic provisions. Ni wala siyang dinetalye kung anong economic provisions nga ba ang gusto niya,” wika ni Escudero.

“So sa palagay ko wala pa namang pormal pang posisyon ang executive branch na aantabayanan namin. Siguro opinyon lamang ang ibibigay ng mga undersecretary pero wala pa talagang solidong posisyon ang executive branch kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin iyan o hindi,” dagdag ng senador. “Ang pangulo mismo walang nabanggit ano pa kaya ang undersecretary.”