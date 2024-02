Mark Alvarez, Manila Boy tagumpay

PINAKITAAN ng tikas ni Manila Boy ang mga karerista nang sikwatin ang makapigil-hiningang panalo sa Philippine Racing Commisison Rating Based Handicapping System noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sumagitsit sa largahan si Sinag para hawakan ang bandera habang kalmadong nagmasid sa segundo puwesto si Manila Boy sakay si Mark Angelo Alvarez.

Sa kalagitnaan ng karera’y abante si Sinag ng tatlong kabayo kay Manila Boy habang nasa tersero puwesto si Queen Margaux.

Kinapitan nina Manila Boy at Queen Margaux si Sinag sa unahan sa far turn at sa huling kurbada’y nakihalo na rin sa tatlo si Happy Maggie.

Pagsungaw ng rektahan nagkapanabayan ang apat sa unahan, nasa gitna si Manila Boy nasa bandang labas si Queen Margaux, katabi ng winning horse si Sinag habang sa balya dumaan si Happy Maggie.

Sa huling 100 metro, sina Manila Boy at Happy Maggie na lang ang nagbabakbakan pero mas umiral ang tikas ng una na tinawid ang meta na may isang kabayo ang agwat sa pumangalawa.

Nagrehistro si Manila Boy ng tiyempong 1:29.6 sa 1,400-meter race upang hamigin ng winning horse owner ang P11k added prize.

Tumersero si Queen Margaux habang pumang-apat si Sinag sa event na suportado ng Philracom.

(Elech Dawa)