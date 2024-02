Maja Salvador emosyonal sa ‘ASAP’ 

Naging emosyonal si Maja Salvador sa kanyang pagbabalik sa ‘ASAP’ stage.

Guest si Maja para i-promote ang kanyang bagong single na ‘Sugal’ na same team daw ng gumawa ng kanyang hit song na ‘Dahan-Dahan.’

Kahit nga buntis ay hindi pa rin nagpahuli si Maja sa pagsayaw habang kinakanta ang kanyang bagong somg kaya sey ng isang faney, Queen of the Dancefloor pa rin ito.

Pagkatapos mag-perform ay in-interview siya ng mga hosts ng Kapamilya Sunday musical noontime show na sina Martin Nievera at Erik Santos.

Ayon kay Maja, very happy siya makabalik sa ‘ASAP’ na nagdidiwang ng 29th anniversarry.

“Kaya very happy ako to perform my newest single ‘Sugal’ dito sa ‘ASAP’ kasi it’s my 20th (anniversary) also,” sey ni Maja.

“So, ang sarap lang sa pakiramdam, Tito Martin and Erik, na andito ako sa ‘ASAP’ stage, it’s my 20th in the industry. I have new single at andito ako sa Kapamilya,” dagdag pa ni Maja.

“That’s where you belong,” sey naman ni Martin kay Maja.

Nagsimula naman siyang maging emotional nang pasalamatan niya ang kanyang ‘ASAP’ family at ang ABS-CBN executives.

Mas lalo siyang naging emotional nang banggitin niya ang namayapang Kapamilya executive na si Deo Endrinal.

Sey niya, “Ang dami kong performance here in ‘ASAP’ it’s because of Sir Deo. I’m so happy na andito ako.”

Hindi lang si Maja ang masaya sa muli niyang pagtapak sa ‘ASAP’ stage, pati na rin ang mga Kapamilya viewers na na-miss siyang mapanood na nagpe-perform tuwing Sunday sa show ay sobrang saya rin.

Pak!

(Byx Almacen)