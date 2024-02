Kuryente lifeline: Ayuda sa mga konsyumer

Ang patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin ngayon ay isa sa mga problema ng mga Pinoy–presyo ng pagkain, gamot, pamasahe at gasolina.

At bukod sa mga nabanggit, nariyan pa ang buwanang bills sa internet, telepono, tubig at ilaw. Lahat na lang talaga ay tumataas kaya nahihirapan na ang ating mga kababayan.

Mabuti naman at sinisikap ng administrasyon ni Pangulong Marcos na ibaba ang presyo ng ilan sa mga ito. At isa na nga sa magagandang proyektong naisulong ay iyong tinatawag na Lifeline Rate para sa kababayan nating maliit kumunsumo ng kuryente.

Ang problema lamang dito sa lifeline ay mukhang hindi pa ito naipapaalam sa karamihan. Hindi lahat ng kababayan natin ay alam na merong lifeline program na makakabawas sa bayarin ng kuryente.

Mismong ang Department of Energy (DOE) ang nagsabi na malamang sa remote areas o malalayong lugar ay hindi pa alam ito. Sa mga ganitong pagkakataon malaki ang maitutulong ng LGUs o local government unit para maipabatid sa kani-kanilang nasasakupan ang magandang balita ng pamahalaan tungkol sa proyektong lifeline.

Hiling natin sa mga local execs na tulungan ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at ipabatid sa kanilang nasasakupan ang tungkol sa bagong proyektong ito na magbibigay ng malaking diskuwento sa singil sa kuryente sa mga sambahayang buwanang kumokonsumo ng 100 kilowatt per hour o mas mababa pa.

Ang programang ito para sa mga electricity users ay naantala ang pagpapatupad noong nakaraang taon dahil iilang konsyumer lamang ang naga-avail para sa naturang buwanang subsidiya.

Noong December 2023 ay nasa 191,399 pa lamang ang mga konsyumer na nagpalista para sa programa na halos 4.55% lamang sa tinatayang 4.2 milyong beneficiary-household na ikinukonsidera bilang pinakamahihirap o “poorest of the poor” sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Pantawid Pamilyang Pilipino Program (DSWD-4Ps) na regular na tumatanggap ng conditional cash transfer (CCT) assistance.

Bilang dating governor ng CamSur, batid natin na kailangang kumilos ng mga LGU execs lalo na sa mga malalayong komunidad para maipabatid sa mga ordinaryong konsyumer ang tungkol sa lifeline na may malaking maitutulong upang mapababa ang kanilang bayarin sa kuryente.

Ang naturang programa ay pagtutulungang ipatupad ng DOE, DSWD, at Energy Regulatory Commission (ERC). Pero higit na magiging epektibo ang programa kung aktibo itong ikakampanya ng local execs sa kanilang mga nasasakupan.

Maaaring magtulong ang DOE, DSWD, ERC at LGUs pati mga distribution utilities (DUs) gaya ng Meralco at mga electric cooperatives sa paglulunsad ng information caravans, lalo na sa mga liblib na komunidad kung saan puwedeng magsagawa ng on-the-spot registration ang mga DUs.

Mismong si DOE-Electric Power Industry Management Bureau (EPIMB) director 3 Luningning Baltazar ang nagsabi sa isang news briefing na ang iba pang benepisyaryo ng 4Ps sa malalayong lugar ay hindi pa rin batid ang naturang programa.

Bukod sa kawalan ng impormasyon, isa rin sa nakikitang dahilan ng mababang bilang ng nagpaparehistro sa programa ay ang napakababang consumption level na kailangan para maging kuwalipikado ang konsyumer. Napakababa ng 100 kwh na consumption para sa isang pamilya.

Wala namang ibinibigay na deadline para sa registration kaya sinumang kuwalipikadong konsyumer ay maaaring bumisita at magpalista sa tanggapan ng kanilang DU.

Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumagda para maging batas ang Republic Act (RA) 11552 noong taong 2020 na nagpapalawig sa implementasyon ng lifeline rate sa ilalim ng RA 9136 o higit na kilala bilang Electric Power Industry Reform Act (EPIRA), para sa mahihirap at low-income electricity users.

Ang mga kwalipikadong marginalized end-user ay kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng 4Ps gayundin ang iba pang mga konsyumer na na-certify ng mga DUs bilang marginalized user at sakop ng poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa oras ng aplikasyon para sa mga subsidyo.

Kabilang din sa maaring magparehistro sa programa ang mga kabilang sa sambahayan na may limang miyembro at may pinagsamang income na P12,030 subalit kailangan silang magsumite ng DSWD certification na magpapatunayan sa kanilang family income sa panahon ng aplikasyon.

Ang mga magiging benepisyaryo ay maaaring mag-avail ng 100% discount kung ang kanilang monthly power consumption ay 20 kWh o mas mababa pa; 50% namang ang discount kung ang konsumo ay 21 hanggang 50 kWh, 35% kung ang konsumo ay 51 hanggang 70 kWh, at 20% discount naman kung ang konsumo ay nasa 71 to 100 kWh.

Ayon sa DOE report, ang mga kostumer ng Meralco na may buwanang konsumo na 20 kWh o mas mababa pa ay kuwalipikado sa 100% discount sa kanilang system loss, transmission, distribution at generation charges, na nangangahulugang ang kanilang magiging buwanang bayarin sa kuryente ay P20 lamang.

Napakagandang subsidiya o ayuda itong lifeline program para sa mga kababayan nating hikahos sa buhay. Malaking kabawasan ito sa bayarin sa kuryente.

Sa mga kababayan nating kuwalipikado, huwag na po ninyong patagalin, huwag palagpasin ang Lifeline Rate na isang magandang proyekto ng gobyerno. Magpalista now na at nang mag-umpisa na ang pagtanggap ninyo ng ayuda sa kuryente.