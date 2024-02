Kampeon ng SEAG binaklas sa pool

NAGPATUPAD nang malawakang pagbabago ang Wrestling Association of the Philippines Inc. sa pagbalasa sa national training team members, sapol kahit maging ang mga medalist sa 32d Southeast Asian Games 2023 sa Phnom Penh, Cambodia, kabilang si gold winner playing-coach Maria Cristina Villanueva-Vergara.

Isiniwalat ni WAP president Alvin Aguilar sa Abante Sports Linggo, na kinailangang i-revamp ang training pool upang mas mapalakas ang tsansa ng bansa sa malalaking kompetisyon gaya ng World at Asian Championships.

“We had our best year last year ever. We had our first world champion, our first two-time Asian gold, and another Asian champion. We also had medalists in the World and Asian stage, so we’re really levelling up,” giit na eplika ng opisyal.

“We [also] have a foreign coach [like] Alex Safronov who was a Russian national wrestler his whole life. He has many championships as well. His father was head coach of the Soviet Union,” dagdag ni Aguilar na tumangging pangalanan ang mga atleta at national coaches na tianggap sa training pool na. “Lahat ng non-performing inalis na.”

Pambihirang galing ang niladlad ni Ma. Cristina upang sungkitin ang kanyang ikatlong gintong medalya sa SEA Games (women’s freestyle under-65kgs) noong Mayo ng nagdaang taon kung saan nag-bronze sa nasabing kategorya ang anak na si Cathlyn Vergara.

“Hindi rin namin alam kung bakit kami inalis,” bulalas ni Villanueva-Vergara, na gaya ng anak hindi na makakatanggap ng buwanang allowance sa Philippine Sports Commission. “Hindi na kami nakipag-usap pa sa kanila (WAP officials). Puro medalist’s ng SEAG last year ang inalis bukod pa sa ibang inalis.”

(Gerard Arce)