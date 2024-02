Inah, Jhake nagsasama na: Anak ni Janice wala pa raw baby

Sumuporta ang magkasintahang Inah de Belen, Jhake Vargas sa Red Carpet Premiere ng pelikulang ‘Take Me to Banaue’ na pinagbibidahan nina Maureen Wroblewitz at Brandon Melo.

In fairness kina Jhake, Inah, kaagad silang lumapit at bumati sa media.

Nakatsikahan nga namin sila at nang matanong kung nagsasama na ba sila, yes agad ang sagot nila.

Hindi na nga sila nagpaligoy-ligoy pa tungkol sa desisyon nilang mag-live-in na.

Na mas okey raw iyon dahil mas kilala na nila ang isa’t isa kapag nagdesisyon silang magpakasal na. Bale noong 2022 sila nagsimulang magsama na sa iisang bubong.

Sabi nga ni Jhake, sure naman siya na si Inah na ang gusto niyang pakasalan.

At nag-iipon na nga sila para sa bagay na iyon kaya may binuksan na silang negosyo, isang production outfit na may iba rin silang kasosyo.

Pinaghahandaan na nga raw nila ang first movie na ipo-produce nila.

Sa tsikahan din namin ay tinanong na namin sina Inah, Jhake tungkol sa tsismis na may baby na sila.

May tsika kasing ang anak ni Janice de Belen ay may anak na nga raw.

Napangiti ang magkasintahan sa tsikang ‘yon.

Sabi ni Inah, wala pa silang baby ni Jhake. Na mali nga ang lumabas na tsika.

Akala lang daw ng iba na nagbuntis at nanganak siya dahil tumaba raw siya.

“Saka bakit naman namin ililihim kung meron nga? Mahirap maitago ‘yon. Wala ring reason.

“Akala lang ng iba na may baby na ako dahil tumaba po ako,” sey ng anak ni Janice.

So malinaw, wala pang baby sina Inah, Jhake, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)

https://www.youtube.com/watch?v=OV1tKvh1GOc