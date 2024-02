Ibalik ang Macho Bloc ng Senado, ibalik si Ping Lacson

Nitong mga nakaraang araw ay naging tampok sa social media ang tungkol sa macho bloc ng Mataas na Kapulungan ng Kongreso na sina Senador Ping Lacson, Tito Sotto, Lito Lapid at Manny Pacquaio.

Sa mga nabanggit, tanging si Lapid lamang ang aktibong miyembro ng lehislatura ngayon dahil nasa huling taon pa lamang ang kanyang anim na taong termino matapos na bumalik noong 2019, habang ang ibang miyembro ng grupo ay nakatuon sa kanilang personal na buhay bilang pribadong mamamayan bunga ng pagtatapos ng termino.

Kamakailan din lamang, lumabas ang mga larawan na magkakasamang kumakain sina Senador Lacson, Sotto at Baguio City Mayor Benjie Magalong.

Si Magalong ay isa sa mga sumuporta nang todo hanggang sa dulo nang sina Lacson at Sotto ay tumakbo noong 2022 sa Presidential at Vice Presidential elections kaya maraming mga anggulo ng kuwento ang mabubuo sa kanilang naging pagkikita, idagdag pa nga ang muling pag-ugong ng macho bloc ng Senado.

Kung pagbabatayan ang kasalukuyang hanay ng mga miyembro ng lehislatura, marami siguro ang sasang-ayon sa akin kung sasabihin kong malaki ang maidadagdag sa mga accomplishment at tungkulin nitong magbantay sa lahat ng mga ganap ng lipunan kung muling makukumpleto ang macho bloc.

Hindi maikakailang may kanya-kanya silang katangian at expertise na ngayon ay namimiss ng taumbayan at maging ng mga empleyado at opisyal ng institusyon.

Kung babalikan ang pinagmulan ng tambalang Lacson-Sotto, isa sa mga naging ugat nito ay ang maayos at epektibo nilang pamumuno sa institusyon, Si Sotto bilang Senate President at Si Lacson naman bilang pinuno ng komite na tagapangasiwa at tagapangalaga ng pondo.

At kung pondo din lamang ang pag-uusapan, pagdating sa pagsinop ay mahirap nang matularan si Lacson dahil sa madetalye nitong pagbusisi sa mga proyekto at gastusin na pinaglalaanan ng mga salapi ng pamahalaan.

Ang isa pang hinahanap-hanap ng publiko lalo na sa mga nanonood sa mga pagdinig at maging sa plenary sessions ay ang tindig ng kagaya ni Lacson na talaga namang kahit sa malayo tingnan ay iisipin mo agad na bihasa na sa gawain at pag-aktong miyembro ng lehislatura, mapa-barong man o mapa-Amerkana ang kasuotan.

At dahil nga sa muling paglutang ng usapan tungkol sa macho bloc ng Senado at sa paglabas ng litrato na kumakain sina Senador Lacson at Sotto kasama si Mayor Magalong, lalo dumami ang mga nagtatanong sa akin ng mga katagang “tatakbo ba uli si Senador Lacson?”

Na tinutugon ko rin naman ng mga katagang “malakas ang kutob ko na tatakbo siya dahil walang nakapagpatuloy sa mga krusada niya.”