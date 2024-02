Gillian Vicencio nagka-trauma sa hiwalayang KathNiel

Kailangan bang mag-apologize sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, kay Gillian Vicencio?

Patuloy ngang pinaninindigan ni Gillian na wala siyang kinalaman sa hiwalayan ng KathNiel, kaya takang-taka siya na dinadamay pa rin siya.

Sa chikahan nga namin kay Gillian, tinanong namin siya kung dapat bang may mag-sorry sa kanya, sa pagkakaugnay niya sa hiwalayang KathNiel?

“Hindi naman natin maoobliga ang mga tao. Kasi kahit ano naman ang gawin mo, may masasabi at masasabi sila. So, hayaan na lang. Kasi kahit ano ang sabihin mo, good or bad, paniniwalaan nila kung ano ang gusto nilang paniwalaan.

“And I can’t control that. Basta, I know my self. I know my truth!” saad niya.

So, hindi siya mag-i-expect ng sorry mula sa kung kanino man?

“Hindi ko po alam, eh. Sila `yon, eh. Ayoko na lang mag-nega pa.

“Basta ako magpo-focus na lang sa sarili ko. Sa mga ginagawa ko ngayon. Sa mga blessing na natatanggap ko. Sa family ko. Sa mga nagmamahal sa akin.

“Parang `yun nga, ayoko na lang pakialaman ang buhay ng ibang tao,” sabi niya.

Ano ba ang naging epekto sa iyo nang pagkakasangkot mo sa KathNiel?

“Nagka-trauma, may ganun talaga, kasi hindi naman talaga maiiwasan na makaramdam ng ganun. Every time you open the social media, may mababasa kang ganun.”

Sumasagot ka ba sa pambibira ng mga fan ng KathNiel?

“Hindi po!”

Ano ang pinakamasakit na nabasa mo, sinabi sa iyo?

“Hindi ko na matandaan, kasi marami, eh.

“Basta, iniyakan ko na lang siya.”

Anyway, kung may offer nga raw ulit na serye, o pelikula na kasama ang KathNiel, tatanggapin niya.

“Project kasi `yon, at kailangan ko ng pera! Hahahaha!

“Okey lang naman, wala naman kasi `yon!” sabi na lang ni Gillian.

Nagkausap na ba kayo ni Daniel o ni Kathryn?

“Hindi naman kami nag-uusap ni Daniel.

“Si Kathryn, nagulat ako na in-unfollow niya ako. Kasi parang… hindi kami nakapag-usap, eh. Pero, nag-message naman ako sa kanya.

“Hindi lang siya nakapag-reply, kasi may pinagdadaanan nga po siguro. Okey lang naman po `yon,” sabi na lang ni Gillian.

Anyway, bongga nga si Gillian dahil isa siya sa main endorser ng Beautederm. Lahat ng product ay ini-endorse niya mula sa facial skin care, at kung ano-ano pa.

Bongga!

(Dondon Sermino)