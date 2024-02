DonBelle may 500 million na

Sakalam talaga ang DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Aba, patuloy na tinutukan ng manonood ang ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sa sunod-sunod nitong pasabog, rebelasyon pati na ang kwela nitong eksena kaya naman umani na ng higit 500 million views ang serye sa Facebook, TikTok, Instagram, at Twitter this February.

Araw-araw ay laman nga ng social media ang serye dahil nga sa samu’t saring teorya ng manonood sa nakaraan nina Bingo (Donny) at Caroline (Belle). Bukod sa pausbong nilang relasyon na kinakikiligan ng kanilang fans, tuwang tuwa rin at trending ang nakakatawang eksena nina Snoop (Anthony Jennings) at Irene (Maris Racal).

Ngayong linggo, natunghayan ng manonood ang grand entrance ni Annie (Ina Raymundo) na ikinagulat ni Gina (Ruffa Gutierrez). Takot na takot nga ito kung ano ang pakay nito sa pagbabalik.

Samantala, patuloy ang pagtutulungan nina Bingo at Caroline para hanapin ang babaeng palaging nakasuot ng damit na may black feathers. Tingin nga nila ay may kaugnayan ito sa pagkamatay nina Edward (Enzo Pineda) at Divine (Shaina Magdayao).

Huwag palampasin ang trending episodes ng ‘Can’t Buy Me Love’, 9:30 pm sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, Jeepney TV, TFC IPTV, at TV5. Maari rin ito panoorin in advance sa Netflix o iWantTFC.

Ang bongga talaga ng DonBelle, ha!

(Jun Lalin)