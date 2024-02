Lipas na sa panahon at karamihan ay makaluma ang mga posisyon sa gobyerno kaya marapat lang itong lusawin.

Ayon kay Department for Information and Communications Technology (DICT) Secretary Ivan John Uy, napabayaan ang re-classification ng mga posisyon kaya panahon na para baguhin upang makasabay sa modernong panahon.

Sinabi ng kalihim na mismong sa kanilang ahensiya ay walang plantilla para sa cybersecurity AI expert at ang mga posisyon sa gobyerno ay napakaliit ang suweldo, mas mataas pa aniya ang suweldo ng mga driver at utility worker.

“Long overdue na po, mukhang napabayaan itong reclassification of positions in the civil service and all of those. So kailangan ho baguhin at kailangan ma-update dahil maraming positions na obsolete na iyong mga talent at iyong mga suweldo ay napakaliit,” ani Uy.

May mga posisyon pa aniya ngayon sa gobyerno na punch card feeder at telephone network operator na dapat ay napalitan na dahil sa mabilis na takbo ng teknolohiya.

Sinabi ni Uy na dapat mag right-size ang gobyerno at bumuo ng magandang programa para kumuha ng mga bagong talento at bayaran ng angkop sa kanilang kakayahan.

Bawat talento aniya ay may presyo kaya dapat bayaran ng angkop sa kanilang kaalaman at kakayahan dahil kung babaratin ang mga sahod ay liipat ang mga ito sa mga pribadong kompanya na mas mataas ang suweldo.

“So, we need to right-size and we need to formulate a good program where we can retain or hire good talents and pay them properly,” dagdag ni Uy.

(Aileen Taliping)