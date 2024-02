Isusulong ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang mas malawak na benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth.

Kaugnay nito ay pupulungin bukas ni Romualdez ang mga opisyal ng Philhealth at Department of Health (DOH) para pag-usapan ang mga paraan kung papaano palawakin pa ang mga members benefits kabilang ang pagbayad sa mga doctor kapag private ang admission at hindi libre.

Ayon kay Speaker Romualdez, “marami ang nagtatanong sa atin kung pwedeng dagdagan ang sasagutin ng Philhealth sa billing at doctor’s fees kapag private ang kinuha na kwarto o sa pay ward”.

Sa ngayon kasi, reklamo ng mga pasyente, halos 15 to 20 percent lang ang sinasagot ng Philhealth sa hospital bill kung ang pasyente ay na-admit sa private ward.

Ang professional fee naman ay 30 porsiyento lamang umano ang binabayaran ng ahensya.

“Hindi naman lahat na na-aadmit sa ospital ay nasa free o charity ward. Mabilis kasi maubos ang mga charity beds”, dagdag pa ni Speaker Romualdez.

Aniya, “hiling ng mga tao na kalahati ng bill nila sana kapag na-admit sa private ay sagutin ng PhilHealth para kalahati na lang ang bayaran ng miyembro”.

Sang-ayon naman dito si Dr. Jose Degrano, pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines (PHAP).

Ayon kay Dr. Degrano, “malaking tulong ang naiisip na yan ni Speaker Romualdez sa mga tao”.

“Karamihan ng na-aadmit sa ospital ay nasa pay ward kahit mahirap dahil madaling maubos ang hospital beds sa charity ward”, paliwanag ni Dr. Degrano.

“Mabigat din para sa kanila ang doctors’ fees dahil 20 percent lang ang sinasagot ng PhilHealth”, dagdag pa ng lider ng PHAP.

“Idagdag na rin ni Speaker diyan sa usapin yung maagang magbayad sana ang PhilHealth sa mga ospital”, hirit pa ni Degrano.

“Maghahanap tayo ng solusyon kung papaano magawan na paraan itong kahilingan ng taumbayan na hindi na dadaan sa paggawa pa ng batas dahil medyo matagal ito”, paliwanag ni Romualdez.

Pangako niya, “definitely we hear our constituents therefore we have to do something about it.”