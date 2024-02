Anne Curtis proud sa pangangabog ni Marina Summers sa UK

Talagang itinaas ng Filipina drag queen na si Marina Summers ang bandera ng Pilipinas sa nagaganap na second season ng ‘RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World’.

Sa nasabing international drag show ay maglalaban ang mga drag queens mula sa bansang United Kingdom at mga drag queen mula sa Spain, Australia, Netherlands, France, at Philippines.

Napili ngang pambato ng Pilipinas si Marina Summers na first runner-up sa unang season ng ‘Drag Race Philippines’ noong 2022 at siya rin ang tanging Asian queen sa mga contestants.

Sa episode 1 ng second season na tinawag na ‘The Queen’s Variety Show’ ay hindi nagpakabog ang ating pambato at sey nga ng isang netizen, “It’s summertime in UK!”

Introduction pa lang ay eksenadora na si Marina na suot ang custom Lone Filipina Warrior o Katipunera na Filipiniana at may dala-dalang gulok.

Sa talent show naman ay pinerform ng Pinay diva ang kanyang version ng kantang ‘Amakabogera’ ni Maymay Entrata na tinawag na ‘AmaFilipina’ na talagang napakita niya ang kanyang husay sa pag-perform.

Puring-puri ng mga judges ang kanyang performance at sey nga ng isa sa kanila na si Alan Carr, “There was so much energy there, empowering lyrics. It was just wonderful to see.”

Inspired by Banaue Rice Terraces naman ang suot niya sa costume round dahil lumaki siya sa lugar ng mga magsasaka.

Nagulat naman ang mga judges nang sabihin niya na rice plants ang mga dahon na nasa basket na suot niya.

Sey ulit ng judge na si Alan, “Not only are you beautiful, you’re also educational.”

Pinuri rin ni RuPaul ang costume ni Marina, sey niya, “Very glamorous farmers.”

Reply naman ni Marina, “They don’t only serve rice. They also serve looks.”

“Well, you’ve represented your country beautifully,” puri ni RuPaul.

Sa kanyang X account, sinabi ni Marina na surreal ang feeling na banggitin ng drag icon na si RuPaul ang kanyang drag name.

Dahil sa pagiging kabogera ay isa si Marina sa dalawang challenge winners at ang isa naman ay si Le Grande Dame ng USA at sila rin ang naglaban sa ‘Lip-Sync for the World’ battle kung saan pinerform nila ang kantang ‘Dreamer’ ng Italian and American Eurodance group na Livin’ Joy.

Sa huli, pinili ni RuPaul si Marina na manalo ng first RuPeter badge para sa season na iyon.

Maski ang mga Pinoy celebrities and personalities ay pinuri si Marina at proud na proud daw sila sa Pinay drag queen.

Sey ni Anne Curtis sa X, “OMG! @marinaxsummers you ate that up!!!”

Post ni Awra Briguela sa X, “She served, she ate, she gobbled, she consumed, she devoured, she ingested, and she chewed and left no crumbs at all.”

Ngayon pa lang nga ay excited na ang mga netizens kung papaano mangangabog si Marina sa mga susunod pang episodes.

Exciting!

(Byx Almacen)