Anak sa labas ni Manny Pacquiao wagi

MUKHA ngang nasa mga ugat ni Emmanuel Joseph ‘Eman Bacosa’ Pacquiao ang dugo ni eight-division world men’s pro boxing champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao kasunod ng panibagong impresibong panalo noong Biyernes sa Blow-By-Blow sa Passi City Arena sa Iloilo.

Tinapos ng 20-anyos, 5-10 ang taas at tubong Tagum City si Jovenson Taguic sa paglamog sa mukha at katawan upang itigil ng referee ang bakbakan sa third ng nakatakdang fourth-round lightweight bout.

Umangat ang kartada ng residente ng Gen. Santos City at sinasabing anak sa labas ni Pacquiao sa dalawang panalo mula sa dalawang knockout, may isa siyang tabla.

Nalasap naman ni Taguic ang ikalawang pagkatalo, muli via KO, sa gayung daming pakikipag-upakan.

Pangunahing kalamangan ng batang Pacquiao ang kanyang sa bentahe sa pagkakaroon nang mas mahahabang braso at katangkaran upang pahirapan ang mas maliit na si Taguic sa paulan na kaliwa’t kanang sapak.

Simula pa lang ng laban ay naging dominante na sa kanyang mga suntok si Bacosa dahilan upang mahirapang makapasok at makaatake ang karibal.

“Blow-By-Blow will continue to be at the forefront of Philippine boxing,” saad ni Pacquiao, na produkto rin ng naturang TV boxing program,

Hinalikan at niyakap ni Pacman si Bacusa nang panalo kay Noel Pangantao ng Fairtex Fight team sa first round TKO sa Oval Plaza Gym sa Gen. Santos City.

Sa pangangalaga at paggabay nina coaches Buboy Fernandez at Dodie Boy Peñalosa, inaasahang malayo ang mararating ni Bacosa tulad ng ama.

(Gerard Arce)