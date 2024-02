Walong barko ng China ang namonitor ng Philippine Coast Guard (PCG) nitong Linggo na nasa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.

Sa siyam na araw na pagpapatrulya ng BRP Teresa Magbanua sa Bajo de Masinloc, kilala rin sa tawag na Scarborough Shoal, naispatan nila ang apat na barko ng China Coast Guard (CCG) at apat na barko ng Chinese maritime militia.

“BRP Teresa Magbanua professionally engaged the Chinese maritime ships through radio, reiterating the clear and principled position of the Philippines in accordance with international law,” ayon sa PCG.

Ang BRP Teresa Magbanua ay ipinadala ng PCG upang bantayan ang mga mangingisdang Pilipino sa nasabing lugar. Namahagi rin sila ng pagkain sa tinatayang 100 mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc.

“The coast guard’s white ships will consistently ensure Filipino fishermen’s safety and welfare,” pagtiyak ni Admiral Ronnie Gil Gavan, commandant ng PCG.

Inangkin ng China ang Scarborough Shoal noong 2012 kahit 900 kilometro ang layo nito sa pinakamalapit na teritoryo nilang Hainan.

Ang Bajo de Masinloc ay mas malapit sa Pilipinas na may layong 240 kilometro mula sa Luzon at sakop ng exclusive economic zone.