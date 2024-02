Trending sa X: Kim, Gerald, Paulo gustong pagsabungin

Nakakaloka ang paandar nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Amy Perez, Jhong Hilario tungkol kay Kim Chiu, ha!

Aba, dahil lang sa mensahe na sinimulan ni Amy, na kapag magdarasal, dapat specific, ha! Na kung ano ang gusto mong hingin sa Diyos, diretsahin agad, at huwag magpaligoy-ligoy.

Sabi pa ni Amy, siya nga raw ay sinulat pa sa index card ang mga hinahanap niya, at mina-manifest niya noon, kaya nangyari raw.

At siyempre, suportado ni Vice ang chika na `yon ni Amy, na humirit nga na, “Si Lord hindi judgmental!”

At hirit ni Vhong, “Kim saan ka punta?”

Sagot ni Kim, “Pray lang ako!”

At `yun nga, kinantahan na ng grupo si Kim. Pinag-pray over nila, with matching kanta pa ng “Lead Me Lord,” ha!

Lokang-loka nga si Kim dahil pinaglaruan siya nang husto ng mga kasamahan niya. Wala siyang magawa dahil sinusundan talaga siya ng mga ito.

At lalo pang uminit ang tuksuhan nang paalisin ni Kim ang isang contestant sa segment nila.

“Gusto mo ba talaga?” hirit ni Vice kay Kim.

“Ayoko!” tumitiling sagot ni Kim.

“Tama na!” sabi pa rin ni Kim.

Pero `yun nga, kung uupo raw si Kim sa segment na `yon, sino raw ang ex-boyfriend na dapat ay kasama sa segment na `yon?

“Tama na!” pakiusap pa rin ni Kim.

At siyempre, sa X (Twitter) ay nag-trending ang pangalan ni Kim, at bongga nga na bukod kay Paulo Avelino, dapat daw ay kunin din bilang guest si Gerald Anderson, ha!

Bigla ngang kumalat sa X ang mga video, photo nina Kim, Gerald. So, abangan kung matutupad ang hiling nila, o pinauso nila tungkol kay Kim.

Aba, bongga nga `yon kung maging Valentine’s presentation nila sa segment na `yon ng ‘it’s Showtime’ sina Kim, Paulo, Gerald, ha!

Talagang gusto silang pagsabungin sa segment na ‘yon, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)