Siklistang bagets tigok sa 10-wheeler

Binawian ng buhay ang isang menor de edad na lalakeng siklista matapos itong mabangga ng isang truck sa kahabaan ng Mabatang Rd, Abucay Bataan, pasado alas-3:00 ng hapon nitong Biyernes ng madaling-araw sa Abucay, Bataan.

Sa ipinadalang spot report ni P/Maj. Jonathan Mostoles, hepe ng Abucay PNP, kinilala ang biktima na si Cian Daniel Buensuceso, ng Barangay Mulawin, Abucay Bataan at ang suspek naman na nagmamaneho ng Isuzu 10-wheeler wing van truck na may plakang CBR- 2123 ay si Rommel Bartolome, 52, ng Orani Bataan.

Sa imbestigasyon ng PNP, habang binabaybay ng tatlong menor de edad kabilang ang biktima, ang Mabatang road patungo sa bayan ng Orani, nang masalubong ng mga ito ang truck at aksidenteng sumalpok ang biktima na nagdulot ng agarang pagkamatay nito.

Ang suspek ay nasa kustodya na ngayon ng owtoridad at nahaharap sa kasong “reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.”

(Jennifer R. Go)