Sanya kahit sikat napaka-humble pa rin

Ang bongga ng mga chika ni Mr. Eddy and Edson Cobankiat tungkol kay Sanya Lopez, ha!

“Napakabait niya. Masipag,” sabi ni Edson.

Apat na taon na raw nilang kilala si Sanya, at bukod sa magandang mukha at katawan, nakita rin nila ang magandang ugali nito.

“Nagustuhan namin ang personality niya. Napaka-humble niya. Hindi siya mayabang na tao. Wala siyang arte. Very relatable siya,” chika pa rin nina Mr. Edson at Mr. Eddy.

Anyway, endorser nga kasi nila si Sanya ng E’slite (S-Acetyl Glutathione), na kuwento nga nila ay ginamit muna ni Sanya ang produkto nila bago tinanggap ang pagiging endorser.

“Ginagamit kasi talaga niya ang product. May trial muna, mga ilang months, and then, nag-agree siya after niyang masubukan.

“Effective endorser talaga siya. Marami siyang followers sa TikTok.

“At nagpu-promote siya talaga. Nakikita namin na masipag talaga.

“Ang ganda ng nagawa niya sa company namin. Kasi mas naging credible kami. Mas nagkaroon ng tiwala ang mga tao sa amin.

“Pinagkakatiwalaan kasi ng mga tao si Sanya, na alam nila, na hindi siya basta-basta nag-i-endorse ng mga produkto na hindi okey sa kanya.

“Tumaas ang sales noong kinuha namin siyang endorser,” sabi pa ni Edson.

Nilinaw ni Edson na hindi lang pang-babae ang produkto nila, dahil puwedeng-puwede rin ito sa mga lalaki. At maganda rin daw ang epekto nito hindi lang sa kutis, kundi sa kalusugan na rin.

Bongga! (Dondon Sermino)