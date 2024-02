Pops walang kupas, Concert Queen pa rin!

Muli na namang pinatunayan ni Pops Fernandez na siya pa rin talaga ang nag-iisang Philippine Concert Queen.

Tsika nga ni Martin Nievera na isa sa special guests ng ‘Always Loved’, si Pops daw ang Taylor Swift noong 80s. Iconic ang concert niya noon na napuno ang stadium na may mahigit 100,000 na katao.

Umaapaw ang tao sa The Theatre at Solaire nitong Biyernes para sa unang gabi ng kanyang two-night 40th anniversary.

Ang bongga ni Pops, huh, opening number pa lang napatayo na niya agad ang audience para samahan siyang sumayaw sa Paula Adbul song na ‘Straight Up’, Gloria Estefan’s ‘You’ll Be Mine (Party Time), ‘Let’s Get Loud’ ni Jennifer Lopez, at ‘Breakout’ ng Swing Out Sister.

Hataw kung hataw ang concert queen na suot ang sexy gold dance outfit niya, ha!

Naki-duet kay Pops si Erik Santos na tinawag ng una sa upuan nito para awitin ang ‘Bakit Ngayon Ka Lang’. Muling bumalik sa upuan niya si Erik para ipagpatuloy ang panonood niya kasama ang ilang kaibigan. Enjoy na enjoy rin ang singer at nakisayaw sa mga upbeat numbers ni Pops.

Ang tsikang nasagap namin, surprise guest talaga si Erik sa concert, ha!

Nagmistulang napakalaking disco club ang concert venue nang kinanta at sinayaw ni Pops ang mga 80s hit dance medley ni Madonna na ‘Holiday’, ‘Into The Groove’, ‘Where’s The Party’.

Applauded din ang duet ni Pops and Joey Albert, touching ang rendition nila ng kanilang 1984 hits song na ‘Points of View’ na naging pambansang theme song ng mga magkakaibigan.

Tinupad ni Pops ang sinabi niya sa audience sa opening spiel niya, na magsasayawan at mag-e-enjoy ang crowd niya dahil muling nagsayawan ang mga tao at halos ayaw nang umupo sa 80s dance medley duet naman nila ni Randy Santiago.

Sinundan ito ng solo spot ni Pops na binanatan naman ang dance song medley ni Cindy Lauper, Whitney Houston, bumaba pa ang singer-actress sa audience para makisayaw sa fans.

Bongga rin ng Michael Jackson dance songs na minash up sa new upbeat song number ni Pops na ‘Get It Poppin’.

Touching yung ‘Little Star’ at ‘Dito’ na song numbers niya. Dalawa ito sa mga unang hit songs niya noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz.

Siyempre, applauded din ang numbers ni Pops and Martin.

Riot at talaga namang hagalpakan at hiyawan ng mga tao sa mga jokes ni Martin sa dati niyang asawa. May kilig pa rin talaga ‘pag ang mga concert royalties love team ang nagsama sa stage.

Kinuwento nila sa audience ang kanilang love story sa pamamagitan ng hit ballad medley kaya ang bongga.

Kung winner ang opening number ng ‘Always Loved’, mas bongga ang sayawan at hatawan sa encore. Mistulang ayaw tumigil sa pagsasayaw ng audience. Ayaw nilang matapos ang concert dahil sa sobrang enjoyment.

Kahit nag-exit na nga si Pops ay bumalik pa siya para kumanta uli dahil hindi nag-aalisan ang audience, ha!

Ang ganda-ganda nga ng concert ni Pops. Ang bongga talaga niya.

Komento pa nga ng audience, bilib sila dahil hindi man lang hiningal sa pagkanta’t pagsayaw ang Concert Queen, ha!

Congrats, Pops!