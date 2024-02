Kinilala ng Japanese government ang Pinay chef at culinary instructor na si Reggie Aspiras dahil sa kanyang kontribusyon na maipakilala ang mga pagkain ng Japan sa Pilipinas.

Ibinigay mismo ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa ang komendasyon kay Aspiras dahil sa mga inisyatiba nitong maipalaganap sa mga Pinoy ang Japanese cuisine.

“I’d like to express my deepest gratitude to Chef Reggie Aspiras for her efforts in advancin­g Japanese cuisines by presenting you the Ambassador’s commendation and may your exem­plary work inspire others to be cultural advocates,” saad ni Koshikawa.

Nagpasalamat naman si Aspiras sa pagkilala ng Japanese government na maisulong ang cultural exchanges ng Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng pagkain.

“I will continue to bring our two nations together one dish and one bite at a time,” ani Aspiras.