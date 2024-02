Nanawagan ang isang kongresista sa Land Transportation Office (LTO) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na kalusin ang mga UV Expresss na nagsasakay ng pasahero na lagpas sa kapasidad ng sasakyan.

Ayon kay Parañaque City Rep. Gus Tambunting, dapat masampolan ang mga public utility vehicle na nagsasagawa ng overloading kahit malagay sa peligro ang buhay ng pasahero.

“Dapat safety ng mga pasahero is a primary concern. Overloading can compromise their safety,” giit ni Tambunting sa panayam ng Abante.

Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos maging viral ang ipinost ng isang netizen sa Facebook hinggil sa naging ka-ranasan nila sa pagsakay sa UV Express sa kanilang probinsya.

Isiniksik umano ang kanyang kapatid sa cargo ng van at wala silang magawa kundi magtiis dahil sa pagmamadali na makapagbiyahe sa paroroonan.

“A supposed to be a 12-seater PUV (according to seatplan of the vehicle) it was able to cater 21 people, inclu¬ding the driver and the conductor, imagine how crowded and tight the feeling of riding the vehicle was,” ayon sa pinost ni Denrick Rosel sa Facebook.

Nagbayad umano silang magkapatid sa konduktor/dispatcher at umupo siya sa likod ng driver pero pinalipat siya sa pinakadulong upuan. Ang kapatid naman niya, ipinuwesto sa likuran na sa tingin niya ay para sa bagahe lamang ng mga pasahero.

“You know, Folks. We really can’t blame people for being a car-centric person because of incidents like this. Where we ques-tion the valuebi¬lity of each commuter. Is this how you treat passengers? Like baggages? Even though we’re paying right amount of fare? If it is goes like that, I’d rather not to be a commuter, and again I don’t have a choice coz I don’t have the resources,” litanya ng pasahero sa FB.

Naawa naman ang mga netizen sa hitsura ng lalaking pinaupo sa cargo space ng van. Anila, dapat kinunan din ang plate number ng UV Express upang maisuplong sa LTO at LTFRB dahil sa overloading.

“To kuya, we understand naman po na kailangan nyong kumita, especially sa panahon ngayon. pero sana, let’s also think about the safety and comfort ng mga passengers. hindi lang po kayo drivers, but also caretakers ng buhay ng mga sakay. sana, let’s treat them fairly, hindi bilang bagahe, but as individuals na nagbabayad ng tamang pamasahe,” komento naman ng isang netizen sa driver ng van.