(Ang artikulong ito ay isang espesyal na pagsaludo ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. o FFCCCII sa pamumuno ni Presidente Dr. Cecilio K. Pedro para sa mga bayaning Tsino at mestisong Tsino na lumaban sa kolonyal na pang-aapi at kawalan ng katarungan.

Ito ay bahagi ng paggunita ng FFCCCII sa kanilang ika-70 anibersaryo ngayong Marso 2024)

Sa kasaysayan ng Pilipinas na puno ng mga kolonyal na mapanirang-puri at pang-aapi mula sa iba’t ibang mga dayuhang bansa, maraming mga Tsino at mestisong Tsino ang naging di-kilalang mga bayani. Sila’y walang takot na nako paglaban sa mga mananakop na Kastila, Amerikano, at Hapones.

Ang kanilang kahanga-hanga at kadalasang nakalimutang mga kwento ay isang nakaka-inspire na salaysay ng pagtibay, kabayanihan, at mga sakripisyo sa pakikibaka para sa ating kalayaan.

Alalahanin at parangalan natin sila. Ang ilan sa kanila ay nakalista rito:

1. **P’an Ho Wu: Kapitan na Lumaban sa Kolonyal na Pagsasamantala—

Noong 1593, si P’an Ho Wu, kapitan ng mahigit mga 250 Tsino na tagasagwan ng mga bangka, ay nanguna sa isang kamangha-manghang pag-aaklas laban at sa pagpatay kay Gobernador Heneral Luis Perez de Dasmariñas.

Ang pag-aaklas na ito, buhat ng matindi nilang dinanas na pang-aapi bilang mga Tsino, ay naglalarawan ng pakikibaka nila laban sa diskriminasyon.

2. Heneral Jose Ignacio Paua: Imigrante naging na Matapang na Bayaning Rebolusyonaryo—

Isang Tsino na unang henerasyon na imigrante mula sa Nan-An (ang pagbigkas ay “Lamoa” sa Hokkien), Lungsod ng Quanzhou, lalawigan ng Fujian, si Heneral Jose Ignacio Paua ay naging isang matibay na lider sa ng mga rebolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila at mga Amerikano.

Ang kanyang katalinuhan at dedikasyon sa rebolusyon ay naging ilawang nagbibigay pag-asa sa mga naghahangad ng pambansang kalayaan. Lumaban si Heneral Paua nang buong tapang, gumawa ng mga sandata, at naglikom ng malaking suportang pinansyal mula sa mga kapwa niyang mga Tsino na mangangalakal sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas.

3. Roman Tanbesiang Ongpin: Makabayang Negosyante—

Si Roman Tanbesiang Ongpin, isang sagisag ng resistensya ng Pilipinas, ay mataoang na lumaban sa pang-aapi ng mga Kastila at Amerikano, at ang kanyang dedikasyon sa layunin ng kalayaan ng Pilipinas ay kahanga-hanga.

Anak ng isang imigrante mula Fujian na naging matagumpay na negosyante, ang kanyang kwento ay nagpapahayag ng mga paghamon na kinaharap ng maraming mestisong Tsino sa panahon noong malupit na yugtong kolonyal. Nagsakripisyo siya ng kanyang sailing kaligtasan at mataas na sosyo-ekonomikong kalagayan upang suportahan ang laban para sa kalayaan ng Pilipinas.

4. Heneral Vicente Lim: Mandirigma para sa Kalayaan—Ang dedikasyon ni Heneral Vicente Lim sa layunin ng kalayaan ng Pilipinas sa panahon ng maitim na yugto ng pananakop ng mga Hapones ay nagtibay sa kanyang alaala bilang isang bayani at makabayang mandirigma. Isa siyang martir, at ang kanyang kahusayan sa militar at liderato ay nagbigay inspirasyon sa ating lahat.

5. Wenceslao Vinzons: Mestisong Tsinong Lider at Bayaning Gerilya sa WWII**

Ang magaling na kabataang lider na si Wenceslao Vinzons ay mestisong Tsino na ang apelyido sa salitang Tsino ay “Sia”; ang kanyang lolo na si Serafin Vinzons (pangalang Tsino: “Sia Hui Tam”) ay editor ng rebolusyonaryong Tsinong pahayagan sa Maynila na “Kong Li Po” at ang kanyang ama ay si Gabino Vinzons (pangalang Tsino: “Sia Din Long”).

Si Wenceslao Vinzons ay nanguna sa paglaban sa mga Hapones. Ang kanyang matibay na dedikasyon sa katarungan at kalayaan ay naging alamat sa Bikol. Namuno siya sa isang puwersang gerilya na pumatay ng 3,000 kawal ng Hapones. Ngunit sa huli ay mayroong tumaksil sa kanya, nahuli, at siya’y pinatay kasama ang kanyang limang kamag-anak.

6. Mga Martir at Gerilyang Tsino noong WWII: Di Kilalang mga Bayani—

Bagaman hindi pa napagkakalooban ng citizenship, ang mga martir at gerilyang noong World War II ay nakipaglaban kasama ng mga Pilipino. Nagpakita sila ng kahanga-hangang tapang at tibay. Ang kanilang kontribusyon sa pakikibaka ng bansa para sa ating minimithing kalayaan ay madalas na nakakalimutan.

Huwag nating kalimutan na sa loob ng mahigit na 1,000 taon ng ating kalakalan at pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ng ating kapitbahay na Tsina, mayroong mga bayaning Tsino at mestisong Tsino na nag-akay ng kanilang buhay upang labanan ang kolonyal na pang-aapi at panlipunang kawalan ng katarungan.

Sa pagdiriwang natin ng Bagong Taong Tsino sa Pebrero 10 bilang simula ng “Taon ng Dragon”, alalahanin natin ang lahat ng ito at marami pang ibang di-kilalang mga bayaning Tsino at bayaning mestisong Tsino sa kasaysayan ng ating bansa. (Grace Estanislao Castillo/Clarissa Sultan Mediavillo)