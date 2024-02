Pag-ibig ngayong Pebrero

Pumapag-ibig na naman ngayong buwan ng Pebrero. Iniisip ng karamihan na ang February 14 ay para lang sa mga taken na at may mga asawa.

Pero ang pag-ibig ay nararamdaman ng bawat isa, single man, in a relationship o maaaring kahit ng relihiyoso o relihiyosa.

Kaya naman this Valentine’s season, gawin nating mas espesyal ang selebrasyon hindi lang para sa ating mga asawa o partner, kundi para rin sa ating pamilya o mga kaibigan.

1. Maglaan ng araw para sa inyong mag-asawa o mag-partner. Importante na magkaroon ng “us time” o yung oras na kayo lamang ng inyong partner para makapagbonding at ma-enjoy ang company ng isa’t isa, just like the old times na mag-boyfriend o mag-girlfriend pa lamang kayo. Isa itong paraan para manatili ang apoy sa inyong pagsasama.

2. Alalahanin ang araw ng inyong kasal o ang araw na pinili nyo ang isa’t isa. Minsan nawawaglit na sa atin ang kilig lalo pa’t marami na tayong responsibilidad sa pamilya at kapag matagal nang nagsasama. Kailangang maipaalaala sa atin ang pakiramdam noong nagsabi si misis o mister ng “I do”, gayundin sa mga partners nang magdesisyon na magsama na.

3. Ipasyal ang pamilya. Pagkatapos ng inyong bonding moments ni mister o misis ay maglaan naman ng isang weekend kasama ang mga bata. Hindi kailangang gumastos ng malaki para rito. Pwedeng mamasyal sa mga parke at magdala ng sariling pagkain. Bukod sa makakapagbonding, makakapagehersisyo pa sila at makakapag-explore sa labas.

4. Mag-aral ng bagong putahe at iluto ito. Kung kapos sa badyet para kumain sa labas, bakit hindi mag-aral ng isang espesyal na ulam o putahe na pwedeng iluto sa bahay at pagsaluhan ng buong pamilya? Para sa marami, iba ang pakiramdam kapag naipagluluto at napapaghanda ng pagkain sa hapag-kainan.

5. Manood ng pelikulang pag-ibig ang tema. Tamang-tama ito pagkatapos ng hapunan na inyong inihanda. Pumili ng pelikula na pampamilya at may mapupulot na mabuting aral ang mga bata.

6. Kung single naman, i-date ang inyong mga magulang at ipasyal sila sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan.

Hindi lang dapat tuwing Pebrero ipinadarama ang ating pagmamahal. Kahit sa simple at maliliit na paraan, kahit araw-araw pa, ay pwede nating maipakita sa ating mga mahal sa buhay na sila ang pinakamahalagang yaman natin sa mundo.

Maligayang araw ng mga puso, mga minamahal ko.