Mukhang mauuwi sa kasalan: Yassi, Gov. Luigi pinakilig mga Bicolano

Super welcome si Yassi Pressman sa mga kababayan ni Governor Luigi Villafuerte ng CamSur.

Makikita nga ang mga Instagram post ni Yassi na kasama si Gov. Luigi, habang inaaliw ang mga Bikolano.

At bongga nga ang caption ni Yassi, na salitang Bicol, ha!

“Mabalos sa pagdangat sako at sa pagpapadangat nindo sa padangat ko!” sabi ni Yassi.

Anyway, bongga ng mga photo na `yon, na may isang photo pa na magkayakap sila, na akala mo ay magka-love team na nagpu-promote ng pelikula nila, ha!

Pero siyempre, kitang-kita na masayang-masaya si Yassi sa piling ni Gov. Luigi, at happy siya sa ginagawa niya na pinasasaya ang mga Bikolano.

At `yun nga, super welcome naman si Yassi sa mga kababayan ni Gov.

“Yes, marunong na mag-Bicol si Yassi.”

“Bongga Bicolana na si Yassi. Proud Bicolana here.”

“So happy for you Yassi.”

Well, mukhang sa kasalan na nga mauuwi ang lahat, ha! At mukhang game na game si Yassi maging first lady ng CamSur.

Abangan!