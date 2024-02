Most wanted rapist ng Taguig nabitag

Inaresto ng mga operatiba ng Taguig City Police ang isang lalaki na tinaguriang No. 5 most wanted person dahil sa kasong panggagahasa.

Sinabi ni Southern Police District (SPD) Director BGen. Mark Pespes, ang pag-aresto kay alyas Tonio, 33, sa Bonifacio Global City, Barangay Fort Bonifacio sa Taguig nitong Pebrero 9 ay sa bisa ng arrest order dahil sa kasong rape.

Si Tonio, na tinaguriang No. 5 most wanted person ng Taguig Police, ay inaresto ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Unit habang armado ng arrest order na inisyu ni Presiding Judge Antonio Olivete, ng Taguig Regional Trial Court Branch 267.

Walang piyansang inirekomenda para rito sa ilalim ng Revised Penal Code.

Ang warrant of arrest laban sa akusado ay inilabas noong Disyembre 20, 2023.

(Betchai Julian)