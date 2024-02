Isiniwalat ng National Economic and Development Authority (NEDA) na maraming negosyante sa Mindanao ang tutol na humiwalay sa Pilipinas.

Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemarie Edillon, madaragdagan daw ang gastos ng mga negosyante sa Mindanao kapag nagtagumpay ang sesesyon sa Pilipinas.

“‘Yong mga taga-Mindanao din, parang talkin¬g about cost of doing business, madadagdagan yung cost of doing business nila,” paliwanag ni Edillon.

Nagbabala rin ang NEDA chief na malaki rin ang papasanin na “social cost” ng mga Minda¬naoan sa pagkalas sa Pilipinas.

“More than the economic cost, it is actually the social cost,” wika ni Edillon.

“We dont want a situation na kapag pupunta tayo sa Mindanao, we need a visa or a passport,” paliwanag pa niya.

Umaabot sa 16 percent ng gross domestic pro¬duct ng Pilipinas ay ambag ng Mindanao at sa kanila rin nanggagaling ang 30 percent ng produksyon ng sektor ng agrikultura bilang tinaguriang “food basket” ng bansa.

Itinulak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Rep. Pantaleon Alvarez ang independence ng Mindanao dahil palagi umanong kawawa ang isla sa distribusyon ng pondo ng national government.