Kiyomi Watanabe abot-kamay silya sa 2024 Paris Olympics

APAT na atleta mula sa Southeast Asia na kinabibilangan ng Filipino-Japanese na si Kiyomi Watanabe ang nakalista sa posibleng makasungkit ng silya sa pamamagitan ng continental quota sa sport na judo sa 2024 Paris Olympics.

Inihayag ng International Judo Federation sa inilabas nitong listahan nitong Pebrero 9 na base sa kanilang ranking, weight class at points ay halos abot-kamay na ng apat na bansa mula sa Southeast Asia ang continental quota.

Ang apat na atleta ay sina Maryann March Maharani ng Indonesia na may bitbit na 575 points, Masayuki Terada ng Thailand na may 378 points, ang Tokyo Olympian na si Watanabe ng Pilipinas na may 343 puntos at si Thuy Nguyen ng Vietnam na may 178.

Gayunman, hindi pa nakakasiguro ang apat na atleta dahil posibleng magkaroon ng malaking mga pagbabago dahil sa nagpapatuloy ang kuwalipikasyon at matatapos sa huling oras ng Hunyo 23.

(Lito Oredo)