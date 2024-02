Kinuwestiyon ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang inaprubahang panukala sa Kamara de Representantes na nagpapahintulot sa pagtatanim ng marijuana upang magkaroon ng sapat na supply ng medical cannabis sa bansa.

Ginawa ni Sotto ang pahayag matapos aprubahan ng House Committee on Dangerous Drugs at Committee on Health ang substitute bill upang ga¬wing legal ang paggamit sa bansa ng medical marijuana.

“Medical Cannabis for medicinal purposes? sounds alright…. But WHY does your comm report have a provision for CULTIVATION, PRODUCTION and DISTRIBUTION?” ani Sotto sa kanyang pinost sa X.

Sinabi naman ni Senador Nancy Binay na hindi na kailangan pang isabatas ang medical marijuana bill dahil pinapayagan naman ang importasyon nito bilang paggamot sa may malalang sakit.

“Puwede namang humingi ng permit para maipasok itong for medical use ng marijuana. So hindi na kailangan ng batas,” diin ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Idinagdag pa ni Binay na nakadalo na rin siya sa pagdinig ng Senado sa kahintulad na panukalang inihain ni Senador Robin Padilla.

Doon ay sinabi umano ng grupo ng mga doktor na hindi nila nirerekomenda ang medical marijuana.

“Sinasabi nila na sa epilepsy, hindi puwede na ito lang ang treatment na ibibigay. Tapos pagdating naman sa palliative, parang hindi rin siya puwede. Wala pang FDA approval sa ibang bansa na kinikilala ng ating FDA,” paliwanag ni Binay.

Nilinaw na ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng dangerous drugs committee, na hindi nila tinatanggal ang marijua-na bilang dangerous drugs sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kundi pinahihintulutan lamang nila ang paggamit nito sa mga taong may medikal na kondisyon.