Kahit naitabla serye! Tyler Bey, Magnolia ayaw pa magsaya

Finals Game 5 Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

Best-of-7 Championship

6:15pm – SMB vs Magnolia

(*serye tabla, 2-2)

DALAWA sa San Miguel Beer, dalawa din sa Magnolia.

Nagbuhol na sa 2-2 ang PBA Commissioner’s Cup Finals, basagan muli ang dalawa sa Game 5 ng best-of-seven ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum.

Kinubra ng Beermen ang Game 1 (103-95) at 2 (109-85), bumawi ang Hotshots sa Game 3 (88-80) at 4 (96-85).

Mahalaga ang Game 5, kakatok na sa tropeo ang mananalo.

“We just tied the series, nothing to celebrate. We just need to prepare hard for the next game,” ani Magnolia coach Chito Victolero, underdog pa rin daw ang kanyang Hotshots. “We’ll just watch the film tonight, then tomorrow we’ll prepare.”

Nag-small ball ang San Miguel sa third at fourth, bumilis pero hindi natinag ang pamoste sa loob ng Magnolia na si Ian Sangalang. Hindi tinantanan ni Tyler Bey ang counterpart sa Beermen na si Bennie Boatwright.

Conference-low ang 16 points ni Boatwright, may 6 turnovers pa na nai-credit bilang steals ni Bey.

“Everything boils down to our defense,” dagdag ni Victolero. “We (limited) them under 90 points, that’s our goal. As long as the series goes to that defensive games, we have a good chance of winning games.”

Habang inaasawa si Boatwright, nakapagtistis pa rin si Bey ng 26 points, 12 rebounds, 3 assists, 1 block.

Sapat ang mga kontribusyon nina Mark Barroca, Paul Lee, Calvin Abueva, Sangalang para sa series-tying win.

“We moved the ball well, we have that proper spacing on the floor,” lahad ni coach Chito. “We’re so unselfish tonight, we kept on finding the open shots, the better shots.”

Sa kabila, kinapos ang effort nina June Mar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter.

(Vladi Eduarte)