Jayson Tatum sakalam, Celtics itinaob Wizards

SININDIHAN ni Jayson Tatum ang rally ng Boston Celtics sa third quarter para pigilin ang ini-host na Washington Wizards 133-129 Biyernes ng gabi sa TD Garden.

Tumapos si Tatum ng 35 points, sinegundahan ng 34 points, 11 rebounds ni Kristaps Porzingis. May 20 markers pa si Jrue Holiday.

Naka-40 wins na ang Celtics (40-12), pinakamabilis sapol nang makuha ito sa 49 games ng 2008-2009 squad.

“We are working on playing very intentional basketball,” bida ni Jaylen Brown, umayuda ng 18 points. “It’s a full journey in a season. It’s going to be highs and lows. It’s going to games where shots are not going in and through at all. We’ve got to stick together. And that’s what we’ve been doing.”

Nagsumite ng tig-24 points sina Deni Avdija at Corey Kispert sa Washington, may 21 points si Bilal Coulibaly.

Nanatili sa laro ang Wizards sa likod ng 20 for 47 shooting sa 3s.

Lumamang pa ang Washington 71-64 sa half pero inari ng Boston ang third quarter 36-16 – 13 kay Tatum sa period – para agawin ang lead 100-87 papasok ng fourth.

Huling nanindak ang Wizards 131-127 sa final minute bago isinara ng C’s ang panalo sa free throw line.

Sa ibang resulta, nag-take charge sa dulo si Trae Young at napreserba ng Atlanta Hawks ang 127-121 panalo laban sa dinayong Philadelphia 76ers.

Umiskor si Young ng 37 points – 13 sa fourth quarter, karamihan ay pamatay-sunog sa tangkang balik ng 76ers.

Umayuda ng 21 points si Onyeke Okongwu, tumapos ng 16 points, 11 rebounds si Saddiq Bey sa Atlanta.

(Vladi Eduarte)