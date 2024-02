Umapela si Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez na tigilan na ang usapan ukol sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas.

Ang apela na ito ni Rodriquez ay kasunod na rin sa pahayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi niya pa-payagan ang sinumang grupong nais na tumiwalag o humiwalay sa bansa.

“The former president, former Speaker and their followers should stop any talk and any actual plan, if there is any, to secede Mindanao. President Marcos has categorically stated that he would not permit our national territory to be reduced ‘even by one square inch’ and would not allow ‘even an iota of suggestion of its breaking apart’,” ayon kay Rodriquez.

Bukod dito, tinukoy ng pangulo ang isinasaad sa Konstitusyon na nananawagan ng pagkakaisa at hindi watak-watak na bansa gayundin ang kawalan ng puwang para sa rebelyon at ang pangangalaga sa taong-bayan at republika.

Ayon ka Rodriquez, seryoso umano ang pangulo sa pahayag nito kung kaya’t dapat ding pakinggan at seryosohon ito nina Duerte at Alvarez.

Bukod sa pahayag ng pangulo, tiniyak na rin Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr na sinumang grupong nais na tumiwalag sa bansa ay gagamitan ng nararapat na puwersa.

Naniniwala pa si Rodriguez, walang maitutulong at maidududulot na maganda sa Mindanao ang usapin ukol sa paghihiwalay nito.

“It is counterproductive. It scares away investors. Most of our island – the Davao provinces in particular, the bailiwick of PRRD – is now eco-nomically progressive and peaceful, including the BARMM area,” dagdag ni Rodriquez. (Eralyn Prado)