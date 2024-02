Dingdong Dantes dinalaw si Kris Aquino sa Orange County

May isang nakakapunta sa bahay na tinitirhan ni Kris Aquino at ng mga anak niyang sina Josh, Bimby sa Orange County, California ang tinanong namin kung totoong may isang celebrity na dumalaw lately sa tinaguriang Queen of All Social Media?

Binanggit namin ang name ng celebrity na iyon, pero hindi raw totoo.

Ang totoong dumalaw raw kay Kris ay si Dingdong Dantes.

Habang nagaganap daw ang Manila International Film Festival sa Hollywood ay nagawang makadalaw ni Dingdong kay Kris.

Kasama raw dumalaw ni Dingdong kay Kris ang manager niyang si Perry Lansigan at handler niyang si Paolo Luciano.

“Dumalaw po si Dingdong kasama ‘yung manager at handler niya.

“Maganda ang pakiramdam ni Kris that time kaya magkakasama pa po silang kumain,” tsika ng source namin.

Masaya nga raw ang tsikahan nilang apat at nag-picture-picture pa.

“Pero wala pa akong nakikitang posting ng pagdalaw ni Dingdong kay Kris,” sabi pa ng kausap namin.

Naka-mask nga raw si Dingdong at ang mga kasama habang katsikahan si Kris.

Ganoon naman daw talaga, pinagma-mask ang mga taong dumadalaw kay Kris dahil may sakit nga naman kasi ang nanay nina Josh, Bimby.

Bongga! (Jun Lalin)