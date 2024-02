Napapansin ng isang kongresista na parang napapraning na si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa napipintong pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court (ICC) sa kasong crimes against humanity kaugnay ng libo-libong kataong napatay sa war on drugs ng kanyang administrasyon.

Sinabi ito ni ACT-Teachers party-list Rep. France Castro matapos isiwalat ng dating pangulo na nakakuha umano siya ng impormasyon na posibleng arestuhin umano siya anumang oras kaugnay sa naturang reklamong inihain laban sa kanya sa ICC.

Ayon kay Castro, paranoid lamang umano ang dating pangulo sa mga sinasabi nito dahil ang pag-aresto ay maaga pa dahil iniimbestigahan pa ang kaso nito.

“Siguro sa ngayon ay hindi pa totoo yan, baka guniguni lang niya ‘yon baka paranoid lang siya dahil ang alam natin nag-imbestiga pa rin ang ICC, kumuha pa rin ng testimonya related sa drug on war, crime against humanity,” ayon sa kongresista.

“Huwag siyang praning at huwag siyang paranoid dahil hindi pa ‘yan,” giit pa niya kay Duterte.

Pinayuhan na lang ni Castro ang dating pangulo na ihanda ang kanyang sarili para harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya sa ICC.

Nauna rito ay inalaska rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Duterte dahil napapraning na ito kahit wala pang arrest warrant ang ICC.

“There is no ICC warrant issued that I know of. Chill lang, masyado naman kayong praning. Darating din ‘yan when you least expect it,” tweet ni Trillanes.

Nanindigan na si Duterte na hindi siya pahuhuli nang buhay sa ICC at hindi rin hihingi ng saklolo kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. oras na dumating na ang arresting team. (Eralyn Prado)