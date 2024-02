Pumanaw na si Ambassador Lauro Liboon Baja Jr., sa edad na 86.

Siya ay dating Foreign affairs undersecretary for policy and envoy to the United Nations (UN).

Ayon sa kanyang pamangkin na si Philippine Ambassador to Morocco Leslie Baja, pumanaw ang dating envoy dahil sa heart attack.

Nagsilbi si Baja bilang ambassador sa Italy, Brazil at UN.

Malaki ang naitulong ni Baja sa pagbuo ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) at ASEAN Joint Declaration Against Terrorism.

Para kay Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya, si Baja ang isa sa most accomplished diplomats sa Pilipinas.

“He served the Department (of Foreign Affairs) and our country exceedingly well and admirably, always with wisdom and eloquence, at key posts during critical times, including as Philippine Permanent Representative when the Philippines last sat at the UN Security Council (2004-2006) and as Undersecretary for Policy when the WPS (West Philippine Sea) issue started to brew.”

(Natalia Antonio)