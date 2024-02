CJ Perez aminado, SMB nasupot lakas

Finals Game 5 sa Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

Best-of-7 Championship

6:15pm – SMB vs Magnolia

(*serye tabla, 2-2)

NAUBUSAN ng enerhiya ang San Miguel Beermen sa Game 4 ng PBA Commissioner’s Cup Finals nitong Biyernes, isinuko ang 96-85 decision sa Magnolia.

Dalawang sunod na laro nang nalimitahan sa under 90 points ang nagliliyab na opensa ng Beermen, natalo din noong Game 3 88-80. Malayo ‘yun sa mga panalo sa Game 1 (103-95) at Game 2 (109-85).

Ibinuhol ng Hotshots ang best-of-seven sa 2-2, krusyal ang Game 5 ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

“Wala naman binago sa system namin, same-same pa rin,” ani SMB guard CJ Perez, bago ang laro ay tinanggap ang unang Best Player of the Conference award ng kanyang PBA career. “Kailangan lang bigay ‘yung 100 percent namin. Du’n kami natalo – kulang sa energy.”

Si Bennie Boatwright, biktima ng malagkit na depensa ng Hotshots. Buong gabi siyang binulabog ng counterpart sa Magnolia na si Tyler Bey.

Ayon kay Hotshots coach Chito Victolero, si Bey pa ang nag-request na kukunin niya si Boatwright.

Nalimitahan sa conference-low 16 points, may 6 turnovers pa ang SMB import.

Naka-17 points si Perez, 18 kay June Mar Fajardo. Pero 8 for 47 – 21 percent – lang sa labas ng arc ang Beermen.

Giit ni Perez, bukod sa adjustment sa offense ay kailangan nilang tapatan ang enerhiya ng Magnolia.

(Vladi Eduarte)