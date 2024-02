Boyfriend ni Nadine very supportive sa kanyang career

Very supportive at proud ang businessman na si Christophe Bariou sa kanyang girlfriend na si Nadine Lustre.

kuwento ni Nadine sa entertainment media, pinapanood ng kanyang Filipino-French boyfriend ang kanyang mga showbiz projects maski nga itong latest niyang series na ‘Roadkillers’ ay napanood na rin nito.

Pero may rebelasyon si Nadine sa reaction ng kanyang boyfriend kapag pinapanood siya sa mga pelikula at series niya.

“Siyempre natatawa siya ‘pag pinapanood niya kasi kapag nakikita niya ako, feeling niya ibang tao,” sagot ni Nadine sa naganap na special screening at mediacon ng kanyang series na ‘Roadkillers’.

“Of course, he is proud of me. Kahit ‘yung ‘Deleter’ pinanood niya sa sinehan kasi premiere night ‘yon, pinanood niya. Parang hindi niya ma-imagine na ako ‘yon.

“He is very proud of the project (‘Roadkillers’) kasi some of the shoots andoon siya, eh! Kitang-kita niya kung gaano kahirap ang shoot namin. So, super happy,” dagdag pa niya.

Kitang-kita naman sa mga mata ni Nadine ang kasiyahan at kilig noong kinukuwento niya ang support ng kanyang boyfriend sa kanya.

Happy rin siya na nagawa niya itong ‘Roadkillers’ dahil gustong-gusto talaga niyang gumawa ng action at gritty projects.

Kahit nga raw super init noong mga panahong sinu-shoot nila ito ay enjoy naman siyang gawin ito kasama sina Jerome Ponce, Francis Magundayao at iba pa at mula sa direksyon ni Rae Red.

In all fairness naman kay Nadine, ang husay niya sa series na ito at kering-keri na niya ang pagiging action star at kita rin sa kanya ang feeling na fulfilled at achieved na nagawa niya ito.

Well, mas maraming Pinoy na ang makakapanood ng kanyang bagong series dahil mapapanood ito worldwide via Viva One simula March 1.

Bonggels! (Byx Almacen)