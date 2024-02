Birthday message ni Belle kay Donny, simple but sweet

Nitong Saturday ang 26th birthday ng Kapamilya actor na si Donny Pangilinan.

No work and taping si Donny sa kanyang birthday kaya nakauwi siya sa kanilang beach house after mag-shoot sa Northern Luzon para sa teleserye nila ni Belle Mariano na ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa kanyang birthday post sa social media na may caption na, “Level 26. New world unlocked,” ay ibinihagi niya ang larawan niya na kumakain sa kanilang beach house.

Ang dami ring artista ang bumati sa kanyang birthday post gaya ni Robi Domingo at ang co-star niya sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ na si Enzo Pineda.

Sey naman ng kaibigan niyang si Leon Barretto, “Happy birthday, brother! Have a good one.”

Siyempre ang inabangan ng netizens, lalo na ang mga DonBelle fans, ay ang birthday message ng ka-love team ni Donny na si Belle.

Hindi naman nabigo ang mga fans dahil nag-post si Belle sa kanyang social media ng kanyang birthday message.

“Today is your day, happy birthday, Nato (check last photo),” ang maiksing birthday message ni Belle para kay Donny na ang tawag niya ay Nato na talaga namang nagpakilig sa fans.

Sabi nga nila, simple but sweet ang birthday message ni Belle for Donny.

Photos nila ni Donny na ang sabi ng mga faney ay si Belle mismo ang kumuha ang pinost ni Donny. Kakaiba nga lang ang huling photo dahil edited or filtered ito kung saan lumaki ang mga mata at ilong ng binata.

“Thanks Tinkyyy,” naman ang reply ni Donny sa kanyang Tinkerbell.

Hindi lang sa social media nagpapakilig ang DonBelle, pati na rin sa teleserye nila.

Sa latest Netflix episode ay kilig na kilig ang mga faney sa kanilang dragon dance sa gitna ng kalye ng Binondo habang nagdiriwang ng Chinese New Year.

Nakakakilig pa ang naging chikahan ng mga characters nila na sina Bingo at Ling kung saan napasabi pa ang dalawa ng “I do” sa isa’t isa habang magka-holding hands

Pero ‘yun nga lang hindi sa kasal ang “I do” na ‘yun kundi para sa business nila.

Pero talaga namang nakakakilig ang nasabing business vow na mas nagpakulay sa masayang celebration ng Chinese New Year sa serye.

Excited na rin ang mga fans sa pagpunta nina Bingo at Ling sa Norte na magbibigay ng ibang vibe sa usual na Binondo at city scenes ng serye.

Bonggels! (Byx Almacen)