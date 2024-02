Nanawagan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino na sariwain ang kanilang accomplish-ment noong 2023 sa gitna ng pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon.

“This occasion brims with infinite opportunities as we gather to pay homage to the heritage of the dragon, a timeless symbol of power, wisdom and courage,” ayon sa mensahe ni Pangulong Marcos sa Filipino-Chinese community.

“In its majestic presence, let us reflect on our accomplishments in the past year, cherishing the triumphs that elevated our spirits and nourished our souls,” dagdag ng pangulo.

Umaasa ang pangulo na ang mga tagumpay ng nagdaang taon ang magsilbing enerhiya ng bawat isa upang maiangat pa lalo ang ating bansa.

Ipinaalala rin ng pangulo sa bawat Pilipino na ipursige na maging realidad ang pangarap nila sa buhay at sa kanilang pamilya.