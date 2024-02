Aplikante nilatagan ng arrest warrant

Imbes na police clearance, warrant of arrest ang tinanggap ng isang lalaki matapos mag-apply sa istasyon ng pulisya sa Imus City, Cavite Biyernes ng umaga.

Agad namang dinakma si alyas ‘Jerick,’ ng Brgy Pasong Camachile 2, Gen Trias City, Cavite.

Sa ulat, nagtungo ang suspek sa isang Satellite Hub sa Imus City Police Station kamakalawa ng umaga upang mag-apply sana ng police clearance na gagamitin niya sa papasukang trabaho pero imbes na police clearance ay dinakma ito matapos lumabas sa kanilang National Police Clearance System ang kanyang kasong paglabag sa BP 22 (An act penalizing the making or drawing and issuance of a check without sufficient funds and for other purpose).

Ipinabasa rin sa kanya ang warrant of arrest na inisyu ni Hon. Marisa Marquez Buenaguia, Presiding Judge, National Capital Region, Metropolitan Trial Court, Branch 80, Paranaque City kung saan makakalaya naman siya kung magpapiyansa ng P6,000.00 na piyansa.

(Gene Adsuara)