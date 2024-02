Aby Marano ibinigay bronze sa Chery Tiggo Crossovers

Mga laro ngayong Linggo:

(Rizal Memorial Coliseum)

1:00pm – Cignal vs Benilde

3:30pm – Savouge vs Navy

6:00pm – VNS vs Iloilo

HUMUGOT sa ekspiriyensa si Chery Tiggo team captain Aby Marano sa krusyal na ikatlong set upang bitbitin ang Crossovers sa pagwalis sa kinapos na College of Saint Benilde, 25-20, 25-13, 25-13 upang angkinin ang tansong medalya sa women’s division ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League, Biyernes ng hapon, sa Rizal Memorial Coliseum.

Nagtala si ‘Tiyang’ Aby ng kabuuang 11 puntos tampok ang 7 attacks, 2 blocks at 2 aces na naisagawa nito sa ikatlong yugto kung saan tila kakapusin ang Crossovers sa pilit na nagbabalik na mga Lady Blazers upang tuluyan nitong makamit ang unang tansong medalya ngayong taon sa isang pambansang torneo.

“Masayang-masaya kami,” sabi ni Marano, na nakahanap ng kanyang bagong bahay matapos mag-disband ang dating koponan na F2 Logisctics Cargo Movers.

“Ang dami naming natutunan at nakita namin ang dapat pa namin na maisaayos at dapat na ma-improve pa as a team.Marami pa kaming kailangang gawin,” sabi pa nito.

Umalagwa ang Crossovers mula sa pagtatabla sa 8-all sa ikalawang set upang itala ang 2-0 abante.

Gayunman, tila nanghina ang koponan sa sumunod na yugto kung saan agad itong napag-iwanan sa 0-3 bago nag-apoy si Aby upang hatakin ang mga kakampi na tuluyang biguin ang tanging collegiate team sa liga na Lady Blazers.

Samantala, nakatakda naman magsimula ngayong araw ng Linggo ang kompetisyon para sa mga kalalkihan sa nakatakdang tatlong laro.

(Lito Oredo)